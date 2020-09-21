Напередодні Манчестер Юнайтед провів перший матч у сезоні, програвши Крістал Пелас (1:3). Манкуніанці вперше з 1995-го пропустили 3 м'ячі у дебютному матчі сезону. Такий результат змусив босів МЮ змінити свою стратегію – тепер вони готові витрачатися на нових гравців.

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За інформацією MEN, "червоні дияволи" не планували купувати нових захисників після того, як минулого року витратили на Магуайра та Ван-Біссаку 130 млн фунтів. Цього року в пріоритеті була атакувальна ланка, куди дуже хотіли підписати Джейдона Санчо.

Однак після поразки від Крістал Пелас трансферні пріоритети змінилися. Тепер Ман Юнайтед хоче нового лівого захисника, адже в цю зону не було підписань від 2014 року, коли прийшов Люк Шоу. Все той же MEN зазначає, що інформація про майже узгоджений перехід Алекса Теллеса неправдива. Так, бразилець, здатний закрити увесь лівий фланг, серед претендентів, але не більше. Водночас манкуніанці захоплюються талантом Віталія Миколенка з київського Динамо.

Раніше Манчестер Юнайтед намагався купити оборонця Реала Серхіо Регілона, але той вибрав Тоттенхем. Тепере клуб буде боротися за Теллеса, у якого лишився лише рік контракту з Порту, та Миколенка, якого Динамо так просто не відпустить.

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