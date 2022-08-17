"Красные дьяволы" готовы предложить астрономические 80 млн евро за 30-летнего бразильца, информирует Relevo.

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Казэмиро много лет является ключевым игроком Реала, но нынешнее лето дает поводы для сомнений. Опорника разозлил приход 80-миллионного Чуамени, посягающего именно на его позицию. Финансовая сторона трансфера соблазняет бразильца – МЮ может повысить его мадридскую зарплату вдвое.

Казэмиро принадлежит Реалу с 2013 года (был год "перерыва" на Порту). Хавбек провел за "сливочных" 336 матчей и выиграл 18 титулов, среди которых 5 ЛЧ.

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