Манчестер Юнайтед рассматривает аренду "хрустального" вингера Челси – игрок не против трансфера
Манчестер Юнайтед в поисках усиления не стесняется обращаться к принципиальным соперникам.
Вингер Челси Кристиан Пулишич стал новой целью "красных дьяволов", информирует The Athletic.
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Зимой 2019-го лондонцы отдали за звезду Боруссии Д 64 млн евро, но постоянные травмы не дают игроку развиваться на Стэмфорд Бридж. Новый сезон Пулишич тоже начал на скамье запасных, поэтому американца привлекает идея отправиться в аренду даже в кризисный МЮ. Впереди ЧМ-2022, на котором вингер станет главной надеждой сборной США.
Челси не определился, готов ли отпускать Пулишича в другой клуб АПЛ. Ранее вингера связывали с Ньюкаслом, Атлетико и Ювентусом.
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