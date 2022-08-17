"Червоні дияволи" готові запропонувати астрономічні 80 млн євро за 30-річного бразильця, інформує Relevo.

Манчестер Юнайтед розглядає оренду "кришталевого" вінгера Челсі – гравець не проти трансферу

Каземіро багато років є ключовим гравцем Реала, але нинішнє літо дає приводи для сумнівів. Опорника роздратував прихід 80-мільйонного Чуамені, який зазіхає саме на його позицію. Фінансовий бік трансферу спокушає бразильця – МЮ може підвищити його мадридську зарплатню удвічі.

Каземіро належить Реалу з 2013 року (був рік "перерви" на Порту). Хавбек провів за "вершкових" 336 матчів і виграв 18 титулів, серед яких 5 ЛЧ.

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