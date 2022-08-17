Манчестер Юнайтед готовий віддати за Каземіро 80 млн євро – хавбек роздратований ставленням Реала і може погодитись
Манчестер Юнайтед підтверджує серйозність намірів придбати хавбека Реала Каземіро.
"Червоні дияволи" готові запропонувати астрономічні 80 млн євро за 30-річного бразильця, інформує Relevo.
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Каземіро багато років є ключовим гравцем Реала, але нинішнє літо дає приводи для сумнівів. Опорника роздратував прихід 80-мільйонного Чуамені, який зазіхає саме на його позицію. Фінансовий бік трансферу спокушає бразильця – МЮ може підвищити його мадридську зарплатню удвічі.
Каземіро належить Реалу з 2013 року (був рік "перерви" на Порту). Хавбек провів за "вершкових" 336 матчів і виграв 18 титулів, серед яких 5 ЛЧ.
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