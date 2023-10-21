Печальную новость сообщила пресс-служба манкунианского клуба. Чарльтон умер на 87-м году жизни, проведя последние часы в кругу семьи.

Манчестер Сити в трауре – умер один из величайших игроков в истории клуба

Футбольную карьеру легендарный полузащитник преимущественно провел в составе родного Манчестер Юнайдед, где сыграл 758 игр и забил 249 голов в течение 17 лет. Вместе с клубом Чарльтон выиграл Кубок чемпионов, три титула чемпиона и Кубок Англии.

В составе сборной Англии отыграл 106 матчей и забил 49 голов. Чарльтон был одним из лидеров команды, выигравшей домашний чемпионат мира 1966 года. В том же году ему вручили "Золотой мяч".

Чарльтон был одним из тех, кто выжил в Мюнхенской авиакатастрофе. В 1958 году самолет с делегацией Манчестер Юнайтед на борту разбился в аэропорту Мюнхена. Тогда погибли ряд игроков, тренеров и журналистов. Бобби Чарльтон получил травмы, но выжил.

Боббі Чарльтон: вирости в легенду МЮ, вижити в Мюнхенській трагедії та стати чемпіоном світу