"Ми розчаровані, але все вирішили дрібниці. Ми були дуже близькі до успіху у матчі із сильною командою. Перші 20 хвилин залишилися за нами, ми створювали моменти, але не забили. Перша ж атака суперника – гол. Після цього настав тяжкий для нас час.

Впевнена перемога Де Дзербі у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Брайтон – 1:3

Ми билися, зуміли забити гол, але його скасували. Тож нам було нелегко. Зрештою, нам не пощастило, але боротимемося і повернемося, якщо триматимемося разом і гратимемо як команда. Це був не наш день. Пропустили другий гол одразу після перерви. Другий момент – другий гол, ідеальна реалізація. І з цією невдачею ми не змогли впоратися як слід. Але потрібно зберігати оптимізм навіть у такі моменти, бути одним цілим – і тоді пощастить повернутися в гру.

З такої гри можна отримати багато уроків. Я побачив і багато гарного. Ми створювали багато моментів, але нам не вдається їх використати. Ми це виправимо. З нетерпінням чекаємо на повернення до Ліги чемпіонів", – цитує BBC наставника манкуніанців.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед наразі перебуває на 13 місці в турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі шість балів. Наступний матч підопічні Тен Хага проведуть проти Баварії в Лізі чемпіонів.

Ман Юнайтед проти кривдника, виклик для Кейна і Баварії, тінь легендарного фіналу: Ліга чемпіонів, представлення групи А