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Манчестер Юнайтед будет пытаться срочно подписать Вернера

11:20 20 Читати українською
Манчестер Юнайтед будет пытаться срочно подписать Вернера
Тимо Вернер / Фото РБ Лейпциг

Форвард РБ Лейпциг Тимо Вернер уже зимой может оказаться на Туманном Альбионе.

Манчестер Юнайтед попытается спасти сезон трансфером Тимо Вернера, сообщает Express.

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Манкунианцы хотят уже зимой видеть 23-летнего форварда сборной Германии в своем лагере. С этим не соглашается РБ Лейпциг, который не намерен отпускать свою главную звезду в другой клуб не ранее завершения текущего сезона.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Вернер провел 8 матчей, в которых отметился 6-ю голами.

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