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Манчестер Юнайтед намагатиметься терміново підписати Вернера

11:20 561 Читать на русском
Манчестер Юнайтед намагатиметься терміново підписати Вернера
Тімо Вернер / Фото РБ Лейпциг

Форвард РБ Лейпциг Тімо Вернер вже взимку може опинитись на Туманному Альбіоні.

Манчестер Юнайтед спробує врятувати сезон трансфером Тімо Вернера, повідомляє Express.

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Манкуніанці хочуть вже взимку бачити 23-річного форварда збірної Німеччини у своєму таборі. З цим не погоджується РБ Лейпциг, який не має наміру відпускати свою головну зірку в інший клуб не раніше завершення поточного сезону.

В нинішньому сезоні Бундесліги Вернер провів 8 матчів, в яких відзначився 6-ма голами.

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