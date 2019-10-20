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Сульшер заявил, когда Манчестер Юнайтед выиграет АПЛ

10:02 77 Читати українською
Сульшер заявил, когда Манчестер Юнайтед выиграет АПЛ
Уле Гуннар Сульшер / Фото ФК Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер положительно оценил перспективы команды перед матчем с Ливерпулем.

 

"Уверен, мы выйдем из кризиса и выиграем Премьер-лигу. И не сомневаюсь, что это произойдет раньше, чем через 30 лет.

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Хорошие выступления и результат в предстоящем матче против Ливерпуля могут перевернуть сезон, добавить футболистам уверенности и улучшить настроение.

Возможно, иногда они по-настоящему не верят в себя. Когда не хватает уверенности, задумываешься, вместо того чтобы действовать инстинктивно.

Но знаю, что мои игроки достаточно хороши, и не беспокоюсь по этому поводу", – цитирует Сульшера The Telegraph.

Напомним, после 8-ми туров АПЛ "красные дьяволы" находятся на 12-й строчке турнирной таблицы.

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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
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