Сульшер заявил, когда Манчестер Юнайтед выиграет АПЛ

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер положительно оценил перспективы команды перед матчем с Ливерпулем.

"Уверен, мы выйдем из кризиса и выиграем Премьер-лигу. И не сомневаюсь, что это произойдет раньше, чем через 30 лет.

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Хорошие выступления и результат в предстоящем матче против Ливерпуля могут перевернуть сезон, добавить футболистам уверенности и улучшить настроение.

Возможно, иногда они по-настоящему не верят в себя. Когда не хватает уверенности, задумываешься, вместо того чтобы действовать инстинктивно.

Но знаю, что мои игроки достаточно хороши, и не беспокоюсь по этому поводу", – цитирует Сульшера The Telegraph.

Напомним, после 8-ми туров АПЛ "красные дьяволы" находятся на 12-й строчке турнирной таблицы.

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