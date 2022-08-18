Подписание Каземиро стало ключевой задачей для Манчестер Юнайтед до закрытия трансферного окна, сообщает The Athletic.

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По информации источника, манкунианцы отправили свою делегацию в Мадрид. Пока нет договоренности ни с Реалом, ни с самим футболистом, но МЮ не сосредоточивал бы на этой цели столько усилий, если бы не был уверен в успешном завершении переговоров. Королевский клуб не будет препятствовать переходу, потому что уже имеет достойную замену, даже не одну.

Отмечается, что слухи об удвоении зарплаты для Каземиро оказались ложными. Заработки бразильца кардинально не изменятся. Для 30-летнего исполнителя переезд в АПЛ станет новым вызовом в карьере, ведь с Реалом он выиграл все возможные трофеи. Некоторые даже несколько раз.

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