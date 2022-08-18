Підписання Каземіро стало ключовим завданням для Манчестер Юнайтед до закриття трансферного вікна, повідомляє The Athletic.

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За інформацією джерела, манкуніанці відправили свою делегацію в Мадрид. Поки не має домовленості ні з Реалом, ні з самим футболістом, але МЮ не зосереджував би на цій цілі стільки зусиль, якби не був впевнений в успішному завершенні переговорів. Королівський клуб не перешкоджатиме переходу, адже має гідну заміну, навіть не одну.

Зазначається, що чутки про подвоєння зарплати для Каземіро виявилися неправдивими. Заробітки бразильця кардинально не зміняться. Для 30-річного виконавця переїзд в АПЛ стане новим викликом у кар'єрі, адже з Реалом він виграв усі можливі трофеї. Деякі навіть по кілька разів.

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