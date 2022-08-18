Манчестер Юнайтед нужно реализовать грандиозные планы до закрытия трансферного окна.

"Красные дьяволы" провалили старт нового сезона АПЛ, проиграв Брайтону (1:2) и Брентфорду (0:4). Эрик Тэн Хаг публично говорит, что ему нужны новые игроки. Похоже, клуб решил пойти навстречу главному тренеру.

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По информации The Telegraph, Манчестер Юнайтед стремится подписать 5 новичков. На это у клуба есть две недели, ведь 1 сентября трансферное окно в Англии закроется. Тен Хаг определил приоритетные позиции, нуждающиеся в усилении. Нидерландцу нужны правый защитник, два полузащитника, вингер и центрфорвард.

Отмечается, что в списке трансферного отдела Манчестер Юнайтед находятся Каземиро (Реал), Тома Менье (боруссия Д), Сергей Милинкович-Савич (Лацио), Кристиан Пулишич (Челси), Пьер-Эмерик Обамеянг (Барселона), Антони (Аякс) и Коди Гакпо (ПСВ).

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