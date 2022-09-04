Манчестер Юнайтедпобедил Арсенал в 6-м туре АПЛ 2022/23. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Арсенал подошел к отчетному матчу в статусе лидера АПЛ и единственной команды чемпионата, которая не теряла очков. Манчестер Юнайтед рассчитывал продлить победную серию. Микель Артета выпустил в старте Александра Зинченко, а Эрик Тен Хаг – 100-миллионного Антони.

Именно новичок манкунианцев на 35-й минуте открыл счет, оставшись без присмотра в зоне ответственности украинского легионера Арсенала. Лондонцы смогли отыграться только во втором тайме. Однако МЮ очень быстро снова вышел вперед и закрепил свое преимущество благодаря дублю Рашфорда.

Финальный свисток зафиксировал победу хозяев Олд Траффорд. Манчестер Юнайтед набрал 12 очков и поднялся на пятое место. Арсенал остался лидером, имея в своем активе 15 зачетных пунктов.