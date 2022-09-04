Манчестер Юнайтед обіграв Арсенал в 6-му турі АПЛ 2022/23. Дивіться відео голів і огляд зустрічі на "Футбол 24".

Арсенал підійшов до звітного матчу в статусі лідера АПЛ та єдиної команди чемпіонату, яка не втрачала очок. Манчестер Юнайтед розраховував продовжити переможну серію. Мікель Артета випустив у старті Олександра Зінченка, а Ерік Тен Хаг – 100-мільйонного Антоні.

Манчестер Юнайтед переграв Арсенал з голом зіркового новачка – Зінченко помилявся, але зберіг лідерство в АПЛ

Саме новачок манкуніанців на 35-й хвилині відкрив рахунок, залишившись без опіки у зоні відповідальності українського легіонера Арсенала. Лондонці змогли відігратися лише в другому таймі. Однак МЮ дуже швидко знову вийшов вперед та закріпив свою перевагу завдяки дублю Рашфорда.

Фінальний свисток зафіксував перемогу господарів Олд Траффорд. Манчестер Юнайтед набрав 12 очок та піднявся на п'яте місце. Арсенал залишився лідером, маючи у своєму активі 15 залікових пунктів.