Обмін потужними 10-хвилинками

Від матчу чекали багато, адже обидві команди набрали хороший хід. Манчестер Юнайтед оговтався після жахливого старту, переграв Ліверпуль і здобув три перемоги поспіль. Арсенал взагалі очолював турнірну таблицю, набравши максимум очок в п'яти перших турах.

Яскравіше розпочали господарі. МЮ притиснув Арсенал до штрафного майданчика та видав найкращу 10-хвилинку в сезоні. Цікаві комбінації з ударами, високий темп, миттєвий контрпресинг. Володіння м'ячем: 87% на 13%. Закінчився цей відрізок... голом Арсенала. Щоправда, суддя з допомогою VAR скасував взяття воріт від Мартінеллі – Едегор в центрі поля з порушенням відібрав м'яч в Еріксена.

На якийсь час гра заспокоїлася, а потім команди обнялися ролями. Тепер вже Арсенал закріпився на чужій половині, вирівняв володіння та постійно заходив у штрафний майданчик. Виникала загроза після стандартів. Найкращий момент на цьому етапі мав Мартінеллі, але Де Хеа потягнув м'яч на лінії. Вболівальники побачили живий рівний футбол, однак до перерви нічия не збереглась.

Антоні починає відпрацьовувати 100 мільйонів

Наприкінці першого тайму Манчестер Юнайтед вийшов вперед, організувавши швидку атаку через центр. Рашфорд покотив на вільного Антоні, а той спокійно переграв голкіпера. Не можна проігнорувати помилку Зінченка – Сашко загубив за спиною прямого опонента, навіщось побіг у центр і дав Антоні змогу вільно забити.

Новачок МЮ вийшов у стартовому складі через 4 дні після трансферу. Цінник у 100 мільйонів за бразильця досі приголомшує, однак перше знайомство з Олд Траффорд вийшло прекрасним. Антоні відразу ж показав свій ефектний стиль, прийняв кілька нестандартних рішень, забив і навіть допомагав в обороні.

Вбивчі контратаки МЮ і корисний джокер Кріштіану

У дебюті другого тайму Арсенал явно переважав суперника. МЮ сів глибше, але побудувати монолітну оборону не зумів. Гості регулярно створювали моменти – Едегор і Сака почергово виходили на ударні позиції. Тиск на захисників посилювався, кількість помилок зростала. Це вилилося в гол після неточної передачі Варана – прицільно пробив Сака.

Зрівнявши рахунок, Арсенал не збавив оберти. Гості продовжили атакувати великими силами, але забули про оборону. Манчестер Юнайтед миттєво покарав на контратаках. Бруну вирізав геніальний пас на Рашфорда – той реалізував стовідсотковий шанс і повторно вивів "дияволів" вперед.

Тен Хаг випустив Роналду, тому контратаки МЮ стали ще гострішими. Португалець створив момент для Мактомінея – той розгубився в чужому штрафному. Але через кілька хвилин Кріштіану розігнав контрвипад з власної половини: Бруну закинув на Еріксена, той покотив паралельно на Рашфорда, а Маркус оформив дубль.

Манчестер Юнайтед переміг, набрав 12 очок і закріпився на 5 місці в таблиці. Арсенал досі перший з 15 балами в активі, але команда Артети розгубила лідерський гандикап.

Зінченко рано повернувся після травми

Олександр Зінченко пропустив два матчі через пошкодження, але встиг відновитися до топового протистояння та повернувся в основу. Українцю випала честь презентувати АПЛ для Антоні, граючи на одному фланзі. Сашка не залишали самого проти майстра гри один в один. Джака та Габріел завжди старалися страхувати Зінченка, тому багато разів Антоні фінтив у повітрі без користі.

Однак бразилець свій момент знайшов, а Зінченко там зіграв погано. Олександр не мав права так беззастережно зміщуватися в центр на Рашфорда, де вже був інший "канонір". Натомість Антоні залишився абсолютно сам. Результативна помилка Зінченка. І вона була не єдиною. В другому таймі українець неакуратно отримував пас від голкіпера і дозволив Фреду себе обікрасти.

Зінченко рано повернувся з лазарету. Судячи зі слів Артети на передматчевій пресконференції, відновлення Олександра форсували під виїзд на Олд Траффорд. За два дні до гри він не тренувався з командою. Зінченка зрештою не вистачило на весь матч – Артета зняв його за 20 хвилин до фінального свистка.

Що стосується гри з м'ячем: українець традиційно зміщувався в центр для розіграшів і ставав додатковим центрхавом під час позиційних атак. Віддав кілька передач у штрафний майданчик МЮ та допоміг організувати тиск у середині першого тайму, коли саме лівий фланг Арсенала генерував найбільше гостроти.