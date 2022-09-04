Манчестер Юнайтед принимает Арсенал в 6 туре АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Манчестер Юнайтед – Арсенал стартует в 18.30 по киевскому времени. Смотреть игру можно на канале Setanta Sports. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн поединка.

Манчестер Юнайтед – Арсенал на setantasports.com: анонс матча АПЛ

Александр Зинченко возвращается в основу Арсенала после двух пропущенных матчей из-за травмы. Эрик Тен Хаг удивил, выпустив в старте новичка Антони, который 4 дня назад пришел в Манчестер Юнайтед за 100 миллионов.

Стартовые составы команд

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Варан, Мартинес, Маласія – Мактоминей, Эриксен – Антони, Фернандеш, Санчо – Рашфорд.

Запасные: Дубравка, Хитон, Линделёф, Магуайр, Шоу, Каземиро, Фред, Эланга, Роналду.

Арсенал: Рамсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Локонга, Джака – Сака, Эдегор, Мартинелли – Жезус.

Запасные: Тёрнер, Саореш, Холдинг, Томиясу, Тирни, Виейра, Смит-Роу, Маркиньос, Нкетиа.

Арсенал идеально начал чемпионат, набрав максимум очков в первых 5 турах. Манчестер Юнайтед забуксовал в стартовых матчах, но затем исправился, обыграл Ливерпуль и одержал три победы подряд.