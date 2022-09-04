Противостояние на "Олд Траффорд" между Манчестер Юнайтед и Арсеналом будет закрывать программу шестого игрового дня в Премьер-лиге. Начнется центральный матч тура в воскресенье, 4 сентября, в 18.30 по киевскому времени.

Трансляция

Одну из главных битв уикенда смотрите на setantasports.com. Комментировать поединок будет Иван Громиков.

Ориентировочные составы

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Варан, Мартинес, Маласия – Мактоминай, Эриксен, Эланга, Санчо, Фернандеш – Рашфорд.

Арсенал: Рэмсдейл – Вайт, Салиба, Габриэл, Тирни – Локонга, Джака, Сака, Смит-Роу, Мартинелли – Жезус.

Арбитры

Главный рефери – Пол Тирни, ассистенты: Ли Беттс, Константин Хатзидакис, четвертый рефери: Саймон Хупер, судьи VAR: Ли Мэйсон, Нил Дэвис.

Пол Тирни / фото premierleague.com

Текущая форма

В условиях насыщенного графика даже один день преимущества будет иметь значение. И у Арсенала такой день будет, ведь свою игру 5-го тура лондонцы провели в среду, а Манчестер Юнайтед – в четверг.

Кроме того, поражает форма команды Микеля Артеты. Впервые с сезона 2004/2005 Арсенал выиграл все 5 стартовых туров АПЛ (тогда в итоге команда финишировала второй). Конечно, можно делать поправку на относительно легкий календарь, однако в предыдущих сезонах это не мешало "канонирам" терять очки в проходных поединках. Как бы там ни было, именно противостояние на "Олд Траффорд" и станет серьезной проверкой для лондонцев.

Особенно с учетом того, как поменялся Манчестер Юнайтед. Похоже, в клубе начали забывать об ужасном старте сезона (поражения от Брайтона (1:2) и Брентфорда (0:4), после чего ребята Тен Хага одержали три победы. Пострадали Ливерпуль (2:1), Саутгемптон (1:0) и Лестер (1:0) И дело не только в результатах – МЮ демонстрирует футбол хорошего качества.

Празднование лондонцев / фото Арсенал

История противостояний

В минувшем сезоне команды обменялись домашними победами. На "Олд Траффорд" был зафиксирован счет 3:2, а на "Эмирейтс" – 3:1. Три гола в этих поединках записал в актив Криштиану Роналду.

За последние четыре сезона АПЛ эта победа Юнайтед остается единственной. Это при том, что за это время Арсенал четырежды побеждал МЮ.

Антони / фото skysports

Кадровая ситуация

Арсенал не может рассчитывать на нескольких исполнителей. Надолго выбыли Томас Партей и Мохаммед Элнени, все еще не работает в общей группе Райсс Нельсон. В последнем матче с Астон Виллой болезненные удары получили Мартин Эдегор и Арон Рэмсдейл, пропускал встречу с бирмингемцами Александр Зинченко.

Не назовешь удачным начало сезона для Антони Марсьяля, пока борющегося с повреждениями. Зато на неделе в заявку МЮ вернулся швед Виктор Линделеф. Интенсивнее в игру входит недавний новичок Казэмиро. А накануне в Манчестер переехали еще два звездных новобранца: словацкий вратарь Мартин Дубравка (на правах аренды из Ньюкасла) и бразильский вингер Антони (приобретенный у Аякса за сумасшедшие 100 миллионов евро). Хотя об их дебютах в воскресенье говорить, пожалуй, преждевременно.