Манчестер Юнайтед приймає Арсенал у 6 турі АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Манчестер Юнайтед – Арсенал стартує о 18:30 за київським часом. Дивитися гру можна на каналі Setanta Sports. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн поєдинку.

Манчестер Юнайтед – Арсенал на setantasports.com: анонс матчу АПЛ

Олександр Зінченко повертається в основу Арсенала після двох пропущених матчів через травму. Ерік Тен Хаг здивував, випустивши в старті новачка Антоні, який 4 дні тому прийшов у Манчестер Юнайтед за 100 мільйонів.

Стартові склади команд

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Варан, Мартінес, Маласія – Мактоміней, Еріксен – Антоні, Фернандеш, Санчо – Рашфорд.

Запасні: Дубравка, Хітон, Ліндельоф, Магуайр, Шоу, Каземіро, Фред, Еланга, Роналду.

Арсенал: Рамсдейл – Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко – Локонга, Джака – Сака, Едегор, Мартінеллі – Жезус.

Запасні: Тьорнер, Саореш, Холдінг, Томіясу, Тірні, Вієйра, Сміт-Роу, Маркіньйос, Нкетіа.

Арсенал ідеально розпочав чемпіонат, набравши максимум очок у перших 5 турах. Манчестер Юнайтед забуксував у стартових матчах, але потім виправився, обіграв Ліверпуль і здобув три перемоги поспіль.