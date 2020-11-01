Манчестер Юнайтед принимает лондонский Арсенал в 7-м туре АПЛ. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Манчестер Юнайтед – Арсенал стартовал в 18:30 по Киеву. После 6-ти туров обе команды находятся за пределами топ-10, хотя "красные дьяволы" имеют игру в запасе. Подопечные Артеты на момент начала игры опережали Юнайтед на 2 пункта.

Посреди недели МЮ и Арсенал сыграли матчи второго тура еврокубков. Манкунианцы в Лиге чемпионов разбили РБ Лейпциг на Олд Траффорд (5:0), а "канониры" победили Дандолк в рамках Лиги Европы.

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Арсенал в рамках АПЛ не побеждает МЮ на Олд Траффорд уже 14 лет – в последний раз лондонцы вывезли из красной части Манчестера 3 очка еще в сентябре 2006-го. Тот матч завершился со счетом 1:0, а единственный гол на последних минутах встречи забил Эммануэль Адебайор.

Прямую онлайн-видеотрансляцию игры можно посмотреть на телеканале Setanta Sports, на платформе MEGOGO, а также в этой новости на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед – Арсенал: стартовые составы команд:

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Биссака, Линделёф, Магуайр, Шоу – Мактоминай, Фред, Погба – Бруну Фернандеш, Гринвуд – Рашфорд

Запасные: Хендерсон, Туанзебе, Уильямс, Мата, Матич, Ван де Беек, Кавани

Арсенал: Лено – Холдинг, Габриэл, Тирни, Бельерин – Партей, Элнени, Сака – Виллиан, Ляказетт, Обамеянг

Запасные: Руннарссон, Мустафи, Джака, Мейтленд-Найлс, Себальос, Пепе, Нкетия