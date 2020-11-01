Манчестер Юнайтед приймає лондонський Арсенал в 7-му турі АПЛ. Стартові склади і онлайн-відеотрансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч і онлайн-трансляція Манчестер Юнайтед – Арсенал стартував о 18:30 за Києвом. Після 6-ти турів обидві команди перебувають за межами топ-10, хоча "червоні дияволи" мають гру в запасі. Підопічні Артети на момент початку гри випереджали Юнайтед на 2 пункти.

Посеред тижня МЮ та Арсенал зіграли матчі другого туру єврокубків. Манкуніанці у Лізі чемпіонів розтрощили РБ Лейпциг на Олд Траффорд (5:0), а "каноніри" перемогли Дандолк в рамках Ліги Європи.

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Арсенал в рамках АПЛ не перемагає МЮ на Олд Траффорд вже 14 років – востаннє лондонці вивезли з червоної частини Манчестера 3 очки ще у вересні 2006-го. Той матч завершився з рахунком 1:0, а єдиний гол на останніх хвилинах зустрічі забив Еммануель Адебайор.

Пряму онлайн-відеотрансляцію гри можна переглянути на телеканалі Setanta Sports, на платформі MEGOGO, а також у цій новині на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед – Арсенал: стартові склади команд:

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Біссака, Ліндельоф, Магуайр, Шоу – Мактомінай, Фред, Погба – Бруну Фернандеш, Грінвуд – Рашфорд

Запасні: Хендерсон, Туанзебе, Вільямс, Мата, Матіч, Ван де Беек, Кавані

Арсенал: Лєно – Холдінг, Габріел, Тірні, Бельєрін – Партей, Елнені, Сака – Вілліан, Ляказетт, Обамеянг

Запасні: Руннарссон, Мустафі, Джака, Мейтленд-Найлс, Себальйос, Пепе, Нкетія