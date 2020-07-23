Манчестер Юнайтед – Вест Хэм: Гринвуд установил два исторических достижения в матче, став в один ряд с легендами

Гол в ворота Вест Хэма стал семнадцатым для Гринвуда во всех соревнованиях в текущем сезоне, сообщает Opta.

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 1:1 – видео голов и обзор матча

Таким образом, Мейсон сравнялся по количеству забитых мячей за сезон с Джорджем Бестом, Брайаном Киддом и Уэйном Руни – более результативных тинейджеров в истории Манчестер Юнайтед не было.

Кроме того, этот поединок стал 50-м для Гринвуда и стал самым молодым игроком манкунианцев, которому покорилась эта цифра. Последним, кто достигал этой отметки в возрасте до 18 лет стал Райан Гиггз.

Напомним, Манчестер Юнайтед и Вест Хэм не смогли выявить сильнейшего (1:1), а автором единственного гола манкунианцев стал Гринвуд.

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