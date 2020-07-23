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Манчестер Юнайтед – Вест Хэм: Гринвуд установил два исторических достижения в матче, став в один ряд с легендами

06:00 - Читати українською
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм: Гринвуд установил два исторических достижения в матче, став в один ряд с легендами
Мейсон Гринвуд / соцсети

Форвард Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд продолжает вписывать свою фамилию в историю "красных дьяволов".

51’ Мейсон Гринвуд
 
Майкл Антонио 45+2’
45+2’ Майкл Антонио
51’ Мейсон Гринвуд

Гол в ворота Вест Хэма стал семнадцатым для Гринвуда во всех соревнованиях в текущем сезоне, сообщает Opta.

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 1:1 – видео голов и обзор матча

Таким образом, Мейсон сравнялся по количеству забитых мячей за сезон с Джорджем Бестом, Брайаном Киддом и Уэйном Руни – более результативных тинейджеров в истории Манчестер Юнайтед не было.

Кроме того, этот поединок стал 50-м для Гринвуда и стал самым молодым игроком манкунианцев, которому покорилась эта цифра. Последним, кто достигал этой отметки в возрасте до 18 лет стал Райан Гиггз.

Напомним, Манчестер Юнайтед и Вест Хэм не смогли выявить сильнейшего (1:1), а автором единственного гола манкунианцев стал Гринвуд.

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Теги
Англия Уэйн Уэйн Руни Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Джордж Бест Райан Райан Ґіґґз Мейсон Мейсон Гринвуд Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
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