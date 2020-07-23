Манчестер Юнайтед – Вест Хем: Грінвуд встановив два історичних досягнення в матчі, ставши в один ряд з легендами

Гол у ворота Вест Хема став сімнадцятим для Грінвуда в усіх змаганнях в поточному сезоні, повідомляє Opta.

Манчестер Юнайтед – Вест Хем – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Таким чином, Мейсон зрівнявся за кількістю забитих м'ячів за сезон з Джорджем Бестом, Браяном Кіддом та Вейном Руні – більш результативних тінейджерів в історії Манчестер Юнайтед не було.

Окрім того, цей поєдинок став 50-м для Грінвуда та став наймолодшим гравцем манкуніанців, якому підкорилась ця цифра. Останнім, хто досягав цієї позначки у віці до 18 років став Раян Гіггз.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед та Вест Хем не змогли виявити сильнішого (1:1), а автором єдиного голу манкуніанців став Грінвуд.

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