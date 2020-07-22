Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 1:1 – видео голов и обзор матча

Манчестер Юнайтед и Вест Хэм Ярмоленко разошлись ничьей в матче 37-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Вест Хэм вышел вперед в первом тайме благодаря курьезным действиям Погба, который руками остановил пушечный выстрел Райса (француз был отправлен в нокдаун). Но Манчестер Юнайтед спас ничью благодаря очередному голу Гринвуда. Отметим, что Ярмоленко появился на поле на последние 3 минуты.

Ман Юнайтед и Вест Хэм оформили взаимовыгодную ничью – тревожный сигнал для Ярмоленко от Мойеса, эпичный ляп Погба

Таким образом, Манчестер Юнайтед набрал 63 очка и поднялся на третье место (Челси ниже из-за худшей разницы мячей), а Вест Хэм с 38 пунктами остался пятнадцатым.