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Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 1:1 – видео голов и обзор матча

22 июля 23:20 - Читати українською
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 1:1 – видео голов и обзор матча
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 1:1 – видео голов и обзор матча

Манчестер Юнайтед и Вест Хэм Ярмоленко разошлись ничьей в матче 37-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

51’ Мейсон Гринвуд
 
Майкл Антонио 45+2’
45+2’ Майкл Антонио
51’ Мейсон Гринвуд

Вест Хэм вышел вперед в первом тайме благодаря курьезным действиям Погба, который руками остановил пушечный выстрел Райса (француз был отправлен в нокдаун). Но Манчестер Юнайтед спас ничью благодаря очередному голу Гринвуда. Отметим, что Ярмоленко появился на поле на последние 3 минуты.

Ман Юнайтед и Вест Хэм оформили взаимовыгодную ничью – тревожный сигнал для Ярмоленко от Мойеса, эпичный ляп Погба

Таким образом, Манчестер Юнайтед набрал 63 очка и поднялся на третье место (Челси ниже из-за худшей разницы мячей), а Вест Хэм с 38 пунктами остался пятнадцатым.

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Англия Украинцы за рубежом Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Вест Хэм Андрей Андрей Ярмоленко Видеоновости Вест Хэм Вест Хэм
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