"Болельщики знают, что, тренируя Манчестер Юнайтед, я отдавал все, что мог. Я выигрывал то, что можно было выиграть, отдав клубe свою жизнь и продемонстрировав профессионализм, как и всегда.

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У меня осталось много замечательных друзей на всю жизнь, которых я встретил в клубе. Остаются только хорошие чувства, которые мне придется забыть на 90 минут, так как в течение 90 минут выиграть хотят обе команды – это футбол.

Жажда мести? Я столько раз выигрывал на Олд Траффорд, как тренер Манчестер Юнайтед и как тренер соперников. Месть за что? Никто там плохо ко мне не относился, все всегда были добры ко мне", – цитирует Моуринью издание Goal.

Напомним, тренируя "красных дьяволов" португалец выиграл с командой Суперкубок Англии (2016), Кубок английской лиги (2017) и Лигу Европы (2017).

Поединок 4-го тура АПЛ между манчестерской и лондонской командами состоится завтра, 4 октября. Начало матча в 18:30 по киевскому времени.

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