"Уболівальники знають, що, тренуючи Манчестер Юнайтед, я віддавав все, що міг. Я вигравав те, що можна було виграти, віддавши клубу своє життя і продемонструвавши професіоналізм, як і завжди.

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У мене залишилося багато чудових друзів на все життя, яких я зустрів у клубі. Залишаються лише хороші почуття, які мені доведеться забути на 90 хвилин, тому що протягом 90 хвилин виграти хочуть обидві команди – це футбол.

Жага помсти? Я стільки разів вигравав на Олд Траффорд, як тренер Манчестер Юнайтед і як тренер суперників. Помста за що? Ніхто там погано до мене не ставився, всі завжди були добрими до мене", – цитує Моурінью видання Goal.

Нагадаємо, тренуючи "червоних дияволів" португалець виграв з командою Суперкубок Англії (2016), Кубок англійської ліги (2017) і Лігу Європи (2017).

Поєдинок 4-го туру АПЛ між манчестерською та лондонською командами відбудеться завтра, 4 жовтня. Початок матчу о 18:30 за київським часом.

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