Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью считает, что полузащитник команды Танге Ндомбеле хороший пример для подражания – после травм и трудностей с адаптацией к английскому футболу игрок не скулил, а продолжал упорно работать.

"Я не хочу, чтобы игроки ныли, я не хочу, чтобы игроки огорчались, я не хочу, чтобы игроки чувствовали, что я имею что-то против них, когда я не ставлю их в состав.

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Я хочу, чтобы игроки боролись за те минуты, которые они хотят провести на поле. Когда вы играете за Тоттенхэм, вы должны понимать, что команда хочет прогрессировать, и награды должны быть все лучше и лучше, а игрокам не гарантируется комфортное положение на поле. Они должны быть готовы бороться за те минуты, которые хотят провести на поле", – цитирует Моуринью издание The Mirror.

Напомним, СМИ приписывают португальцу конфликт с Деле Алле – полузащитник недоволен количеством игрового времени. Англичанин отыграл лишь один тайм в матче против Локомотива Пловдив в Лиге Европы, после чего Моуринью даже не включил хавбека в заявку команды на поединки АПЛ.

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