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Манчестер Юнайтед – Милан – 2:2 – видео ярких голов и обзор матча с серией пенальти

22:48 12 Читати українською
Манчестер Юнайтед – Милан – 2:2 – видео ярких голов и обзор матча с серией пенальти
Манчестер Юнайтед – Милан – 2:2 – видео голов / Man Utd

Манчестер Юнайтед переиграл Милан в серии послематчевых пенальти. Смотрите видео голов и обзор матча между английским и итальянским грандами.

Товарищеские матчи
Манчестер Юнайтед
2
2 : 2
2
Милан
19:30 03:08:2019
осн. час ( 2 : 2 )
пен. ( 5 : 4 )
завершено
 

Международный кубок чемпионов

Манчестер Юнайтед – Милан – 2:2 (по пен – 5:4)

Голы: Рашфорд, 14, Лингард, 72 – Сусо, 26, Линделеф, 60 (аг)

По Юнайтед забивали Маркус Рашфорд и Джесси Лингард. Первый сам создал гол, а второму идеальную ситуацию для взятия ворот организовали партнеры. Милан ответил усилиями Сусо – испанец эффектно забил сам и исполнил результативный ассист, который завершился автоголом Виктора Линделефа.

Основное время завершилось вничью, а в серии пенальти соперники почти не ошибались. С 10 ударов лишь попытка Даниэля Мальдини оказалась провальной – Давид Де Хеа был на высоте.

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Манчестер Юнайтед – Милан – 2:2 – видео голов и обзор матча

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