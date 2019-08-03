Манчестер Юнайтед – Милан – 2:2 – видео ярких голов и обзор матча с серией пенальти

Манчестер Юнайтед переиграл Милан в серии послематчевых пенальти. Смотрите видео голов и обзор матча между английским и итальянским грандами.

Международный кубок чемпионов

Манчестер Юнайтед – Милан – 2:2 (по пен – 5:4)

Голы: Рашфорд, 14, Лингард, 72 – Сусо, 26, Линделеф, 60 (аг)

По Юнайтед забивали Маркус Рашфорд и Джесси Лингард. Первый сам создал гол, а второму идеальную ситуацию для взятия ворот организовали партнеры. Милан ответил усилиями Сусо – испанец эффектно забил сам и исполнил результативный ассист, который завершился автоголом Виктора Линделефа.

Основное время завершилось вничью, а в серии пенальти соперники почти не ошибались. С 10 ударов лишь попытка Даниэля Мальдини оказалась провальной – Давид Де Хеа был на высоте.

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Манчестер Юнайтед – Милан – 2:2 – видео голов и обзор матча