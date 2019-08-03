Манчестер Юнайтед – Мілан – 2:2 – відео яскравих голів і огляд матчу з серією пенальті

Манчестер Юнайтед переграв Мілан у серії післяматчевих пенальті. Дивіться відео голів і огляд матчу між англійським і італійським грандами.

Міжнародний кубок чемпіонів

Манчестер Юнайтед – Мілан – 2:2 (по пен – 5:4)

Голи: Рашфорд, 14, Лінгард, 72 – Сусо, 26, Ліндельоф, 60 (аг)

За Юнайтед забивали Маркус Рашфорд і Джессі Лінгард. Перший сам створив гол, а другому ідеальну ситуацію для взяття воріт організували партнери. Мілан відповів зусиллями Сусо – іспанець ефектно забив сам і виконав результативний асист, який завершився автоголом Віктора Ліндельофа.

Основний час завершився внічию, а в серії пенальті суперники майже не помилялися. З 10 ударів лише спроба Даніеля Мальдіні виявилася провальною – Давід Де Хеа був на висоті.

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Манчестер Юнайтед – Мілан – 2:2 – відео голів і огляд матчу