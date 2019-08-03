Манчестер Юнайтед одолел Милан по пенальти – роковая ошибка Мальдини, но Международный кубок чемпионов выиграла Бенфика

Манчестер Юнайтед упустил шанс стать триумфатором товарищеского турнира, однако одолеть Милан по пенальти все же сумел.

Международный кубок чемпионов

Манчестер Юнайтед – Милан – 2:2 (по пен – 5:4)

Голы: Рашфорд, 14, Лингард, 72 – Сусо, 26, Линделеф, 60 (аг)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Биссака (Янг, 65), Линделеф, Рохо (Таунзебе, 65), Шоу – Перрейра (Лингард, 65), Мактоминай, Матич (Фред, 65) – Мата (Джеймс, 65) – Рашфорд (Гомеш, 82), Марсьяль (Гринвуд, 82).

Милан: Доннарумма (Рейна, 64) – Калабриа (Конти, 77), Мусаккио, Романьоли (Брешианини, 77), Родригес (Стринич, 77) – Борини (Габбия, 77), Билья (Крунич, 64), Чалханоглу – Сусо (Бонавентура, 77) – Кастильехо (Силва, 64), Пйонтек (Мальдини, 77).

Первый гол во встрече забил Маркус Рашфорд – форвард Манчестер Юнайтед сам создал шедевр. Он получил мяч на левом фланге, забежал на скорости в штрафную и пробил точно под дальнюю штангу.

Милан ответил не менее красиво – Сусо в середине тайма классно положил сферу в угол ворот Давида Де Хеа из-за пределов штрафной площади. А на 60-й минуте "россонери" вышли вперед, когда навес Сусо в собственные ворота подправил Виктор Линделеф.

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Окончательный счет вскоре установил Джесси Лингард. Голевую атаку организовали Люк Шоу и Антони Марсьяль – француз нашел партнера на левом краю штрафной площади, а сам Лингард аккуратно переиграл Пепе Рейну.

В серии послематчевых пенальти единый промах сделал сын легендарного Паоло Мальдини Даниэль – Давид Де Хеа потянул удар и принес Юнайтед победу.

Впрочем, выиграть Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед не сумел. 3 победы, но одна по пенальти (за нее дают 2 пункта), поэтому на выходе 8 очков. Бенфика выиграла все свои поединки в основное время, набрала 9 очков и стала лучшей командой товарищеского турнира.

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