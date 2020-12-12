Манчестер Юнайтед сыграл вничью с Манчестер Сити в 12 туре АПЛ. Смотрите видеообзор матча Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити на "Футбол 24".

Ожиданий от дерби Манчестера было немало. Обеим командам была нужна победа, чтобы подтвердить собственные амбиции на высокие места. Однако обе команды сделали ставку на надежность, поэтому голов зрители так и не увидели.

Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити расписали скучную ничью – снотворное дерби от Гвардиолы и Сульшера

После отчетного матча Манчестер Юнайтед набрал 20 очков и занимает 7 строчку в турнирной таблице АПЛ. В активе Манчестер Сити на один зачетный пункт меньше.