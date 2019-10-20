Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: Сульшер благодаря ничьей вошел в историю АПЛ

Наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер установил интересное достижение по итогам поединка 9-го тура АПЛ против Ливерпуля (1:1).

Манчестер Юнайтед разошелся миром с Ливерпулем в 9-м туре чемпионата Англии. При этом лидеры АПЛ спаслись лишь под занавес поединка благодаря голу Адама Лалланы.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 1:1 – видео голов и обзор матча

Интересно, что Сульшер стал первым тренером в истории АПЛ, которого по меньшей мере дважды не сумел обыграть Юрген Клопп. Оба тренерские противостояния завершились вничью, сообщает Opta.

При этом учитывались наставники, против которых Ливерпуль Клоппа играл хотя бы два раза.

Ливерпуль впервые в этом сезоне потерял очки, но остался единоличным лидером АПЛ – 25 пунктов. По итогам 9-го тура гандикап перед Манчестер Сити сократился до 6 баллов. Манчестер Юнайтед набрал 10 очков – 13-е место в таблице.

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