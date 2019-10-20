Манчестер Юнайтед принимает Ливерпуль в центральном матче 9-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед – Ливерпуль.

Матч 9-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед – Ливерпуль начался в 18:30 по киевскому времени. Видеотрансляция поединке доступна на "Setanta Sports", текстовый онлайн проводит "Футбол 24".

Хозяева открыли счет на 36-й минуте. Забитый мяч в активе Маркуса Рашфорда. Несмотря на протесты игроков Ливерпуля, которые намекали на фол, судья засчитал взятие ворот.

Напомним, Ливерпуль еще не терял очков в АПЛ 2019/20.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: видео гола Рашфорда