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Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – видео гола

19:14 80 Читати українською
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – видео гола
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – видео голов и обзор матча 20 октября 2019

Манчестер Юнайтед принимает Ливерпуль в центральном матче 9-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед – Ливерпуль.

38’ Маркус Рашфорд
 
38’ Маркус Рашфорд

Матч 9-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед – Ливерпуль начался в 18:30 по киевскому времени. Видеотрансляция поединке доступна на "Setanta Sports", текстовый онлайн проводит "Футбол 24".

Хозяева открыли счет на 36-й минуте. Забитый мяч в активе Маркуса Рашфорда. Несмотря на протесты игроков Ливерпуля, которые намекали на фол, судья засчитал взятие ворот.

Напомним, Ливерпуль еще не терял очков в АПЛ 2019/20.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: видео гола Рашфорда

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