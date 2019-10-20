Манчестер Юнайтед не удержал победу над Ливерпулем – Клопп спасся, но впервые потерял очки и подпустил Гвардиолу

Манчестер Юнайтед расписал ничью (1:1) с Ливерпулем в центральном матче 9-го тура АПЛ. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

Ливерпуль подходил к северо-западному дерби явным фаворитом. Мерсисайдцы уверенно лидировали в таблице, не потеряв ни одного очка, а Манчестер Юнайтед располагался вблизи зоны вылета. Впрочем, "дьяволы" не выглядели настолько плохо, как показывают результаты. Шанс остановить принципиального соперника был.

В стартовых составах было несколько неожиданностей. Юрген Клопп не мог рассчитывать на лидера атак Салаха, но из лазарета вернулся основной голкипер Алиссон. Врачи МЮ поставили на ноги Де Хеа и полностью вылечили Уан-Биссаку. Перед игрой английские эксперты спорили, как будет играть Юнайтед. На разминке травмировался Туанзебе, вместо него вышел Рохо, поэтому вопрос исчез сам собой – 3-4-2-1.

Манчестер Юнайтед не тушевался в начале встречи: владел мячом, динамично двигался на чужой половине. Гости же не форсировали ситуацию и не включали высокий прессинг. В первой четверти встречи внимание привлек только удар Вейналдума, который создал остроту благодаря индивидуальным действиям и ошибке центрхавов МЮ.

Ливерпуль исполнял безадресные подачи в чужую штрафную и держал в голове контрвыпады соперника. "Дьяволы" действительно неплохо строили быстрые атаки и показывали, за счет чего они могут претендовать на положительный результат. Мактоминай нашел свободную зону в центре и вышел на ударную позицию – Алиссон справился с выстрелом.

Первый хороший момент у лидера АПЛ возник на 35-й минуте вследствие рывка Мане, однако Фирмино не переиграл Де Хеа. А вот Манчестер Юнайтед свой шанс использовал – Джеймс промчался по правому флангу и роскошно прострелил в штрафную, откуда мяч в ворота отправил Рашфорд. Впрочем, эпизод противоречивый, ведь в зародыше атаки Ориджи в борьбе с Линделефом упал на газон. Арбитры не зафиксировали нарушения даже после VAR, хотя фол выглядел очевидным.

Под занавес первого тайма Ливерпуль сравнял счет, когда Мане откликнулся на передачу из глубины, выиграл позицию у Линделефа и пробил в ворота мимо Де Хеа. Однако при приеме мяча сенегалец помог себе рукой – видеоассистент помог главному судье отменить взятие ворот. Юрген Клопп побежал в подтрибунку Олд Траффорд, поговорить с подопечными было о чем. МЮ никогда в АПЛ не проигрывал, лидируя после первой половины встречи.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 1:1 – видео голов и обзор матча

Вернувшись с перерыва, мерсисайдцы получили мяч в свое распоряжение, перешли на другую схему с Хендерсоном на фланге, но к воротам Де Хеа подобраться не удавалось. Хозяева грамотно перекрывали все зоны – Ливерпуль совсем ничего создавал, только грубо обрывал попытки Джеймса убежать в контратаку. Одна из таких завершилась опасным, но неточным ударом Рашфорда после дальней диагонали от Перейры.

Клопп освежил атаку Лалланой, Окслейд-Чемберленом и Кейта, но выпады Джеймса все равно были острее. На 85-й минуте Ливерпуль спасся, когда Робертсон прострелил с левого фланга, а Лаллана на дальней штанге переправил мяч в сетку – 1:1! Отыгравшись, гости полностью закрыли "дьяволов" в штрафной площади.

МЮ всем составом начал играть на отбой, возникла паника. Издалека опасно стрелял Александер-Арнольд, затем мощно пробил Окслейд-Чемберлен. Мяч после этих ударов немного разминулся с воротами. Финальный свисток зафиксировал ничью.

Ливерпуль впервые в этом сезоне потерял очки, но остался единоличным лидером АПЛ – 25 пунктов. По итогам 9-го тура гандикап перед Манчестер Сити сократился до 6 баллов. Манчестер Юнайтед набрал 10 очков – 13-е место в таблице.

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