Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: Сульшер завдяки нічиїй увійшов в історію АПЛ

Наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер встановив цікаве досягнення за підсумками поєдинку 9-го туру АПЛ проти Ліверпуля (1:1).

Манчестер Юнайтед розійшовся миром з Ліверпулем в 9-му турі чемпіонату Англії. При цьому лідери АПЛ врятувалися лише під завісу поєдинку завдяки голу Адама Лаллани.

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Цікаво, що Уле Гуннар Сульшер став першим тренером в історії АПЛ, якого щонайменше двічі не зумів обіграти Юрген Клопп. Обидва тренерські протистояння завершилися внічию, повідомляє Opta.

При цьому враховувалися наставники, проти яких Ліверпуль Клоппа грав хоча б два рази.

Ліверпуль вперше в цьому сезоні втратив очки, але залишився одноосібним лідером АПЛ – 25 пунктів. За підсумками 9-го туру гандикап перед Манчестер Сіті скоротився до 6 балів. Манчестер Юнайтед набрав 10 очок – 13-те місце в таблиці.

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