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Манчестер Юнайтед – фаворит в борьбе за подписание Санчо

19:01 1 Читати українською
Манчестер Юнайтед – фаворит в борьбе за подписание Санчо
Джейдон Санчо / Reuters

Форвард Боруссии Д Джейдон Санчо может вернуться на Туманный Альбион.

Манкунианского клуб является фаворитом и главным претендентом на подписание 18-летнего Джейдона Санчо, пишет Sportsmole.

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Ожидается, что основная борьба за переход талантливого англичанина будет во время летнего трансферного окна. Также в услугах игрока заинтересованы Барселона и Реал.

В текущем сезоне Санчо сыграл за Боруссию Д 41 матч, в которых забил 9 голов и отдал 17 ассистов. К слову, Джейдон перешел в Боруссию Д из Манчестер Сити летом 2017 года. За это время нападающий успел стать одним из лидеров дортмундской команды.

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