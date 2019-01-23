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Боруссия Д нашла замену Пулишичу в Кристал Пэлас

23 января 15:01 230 Читати українською
Боруссия Д нашла замену Пулишичу в Кристал Пэлас
Уилфрид Заха / reuters

Вингер Кристал Пэлас Уилфрид Заха может продолжить карьеру в Бундеслиге.

По информации Bild, руководство дортмундского клуба всерьез заинтересовано в услугах вингера Уилфрида Заха.

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В Боруссии Д надеются, что англичанин сможет заменить Кристиана Пулишича, который недавно перебрался в Челси. Прошлым летом "шмели" уже могли приобрести Уилфрида, но не решились на трансфер из-за большого ценника на игрока. Тогда за Заху хотели выручить 50 млн евро.

Теперь после продажи Пулишича немецкий клуб снова вернулся к варианту с Уилфридом. Кроме этого, Торган Азар прежнему находится на радаре у дортмундцев.

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