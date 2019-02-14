Манчестер Юнайтед – фаворит в боротьбі за підписання Санчо

Форвард Борусії Д Джейдон Санчо може повернутися на Туманний Альбіон.

Манкуніанський клуб є фаворитом і головним претендентом на підписання 18-річного Джейдона Санчо, пише Sportsmole.

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Очікується, що головна боротьба за перехід талановитого англійця буде точитися під час літнього трансферного вікна. Також у послугах гравця зацікавлені Барселона та Реал.

У поточному сезоні Санчо зіграв за Борусії Д 41 матч, в яких забив 9 голів та віддав 17 асистів. До слова, Джейдон перейшов у Борусію Д з Манчестер Сіті влітку 2017 року. За цей час нападник встиг стати одним із лідерів дортмундської команди.

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