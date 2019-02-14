Манчестер Юнайтед – фаворит в боротьбі за підписання Санчо

Ліга Європи — 19:46 3982
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Олімпіакос – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
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"Ми дозволяємо їм ср*ти на нас": як Соларі "запалював" у перерві матчу Аякс – РеалЛіга чемпіонів — 18:52 836
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УЄФА оголосив номінантів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонівЛіга чемпіонів — 18:16 509
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Наполі офіційно підтвердив відхід Гамшіка в КитайІталія — 17:35 319
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У 7 років заробляв футболом: найкращий бомбардир Бундесліги загрожує Шахтарю та Україні, а вибирає між Реалом і БарсоюЛіга Європи — 17:00 2765