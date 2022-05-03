Подопечные Рангнгика быстро забили. Уже на 9-й минуте гости вынимали мяч из сетки после удара Бруна Фернандеша, которому ассистировал Эланга. Гол Роналду перед перерывом отменил VAR, но во втором тайме португалец забил с пенальти, который сам и заработал.

Манчестер Юнайтед разгромил Брентфорд в последнем домашнем матче сезона

Точку в матче поставил Рафаэль Варан, замкнув подачу с углового. 3:0 – МЮ набрал 58 очков, но сыграл на два матча больше, чем конкуренты. Для попадания в топ-4 должно произойти нечто фантастическое типа 4-х поражений Арсенала в 4-х поединках. Брентфорд идет 14-м, имея 40 баллов.