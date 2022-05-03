Підопічні Рангнгіка швидко забили. Вже на 9-й хвилині гості виймали м'яч із сітки після удару Бруну Фернандеша, якому асистував Еланга. Гол Роналду перед перервою скасував VAR, але в другому таймі португалець таки забив з пенальті, який сам і заробив.

Манчестер Юнайтед розгромив Брентфорд в останньому домашньому матчі сезону

Крапку в матчі поставив Рафаель Варан, замкнувши подачу з кутового. 3:0 – МЮ набрав 58 очок, але зіграв на два матчі більше за конкурентів. Для потрапляння в топ-4 має статися щось фантастичне на кшталт 4-х поразок Арсенала у 4-х поєдинках. Брентфорд іде 14-м, маючи 40 балів.