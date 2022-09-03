Команда Джеррарда програла 4 зі своїх 5 поєдинків на старті сезону, відтак посідала передостаннє місце. Підопічні Гвардіоли після перемоги Тоттенхема опустилися на 3 рядок. Матч, як і онлайн-трансляція Астон Вілла – Ман Сіті на "Футбол 24", стартував о 19:30. Уже на 4 хвилині гості розкатали багаходову комбінацію. Гюндоган створив стовідсотковий момент, але Вокер ні пас на вільних партнерів не віддав, ні сам не влучив у ворота з кількох метрів. Той же німецький півзахисник ледь не вивалився сам на сам після довгого пасу Вокера, але не приборкав м'яч.

Тоттенхем втримав перемогу над Фулхемом, Челсі здолав Вест Хем, Брентфорд розбив Лідс завдяки хет-трику Тоуні

Ілкай виступив головним плеймейкером у стартові 10 хвилин. Де Брюйне після пасу Гюндо мінімально схибив метрів з 22. Сіті домінує на полі, зберігаючи володіння 82% часу. Гюндоган вривався у воротарський після того, як Де Брюйне вирізав практично ідеальну діагональ. Капітан манчестерців знову зовсім трохи не дотягнувся. Ще одна розкішна передача КДБ через весь штрафний, другий поспіль удар Канселу блокують. Кеш травмувався і залишив поле в середині першого тайму. Ешлі Янг замість нього.

Канселу красиво носком віддав за спини. Холанда випередив лише воротар, який на самісінькій лінії штрафного встиг зіграти руками. Кеш травмувався і залишив поле в середині першого тайму. Янг замість нього. Саме Ешлі присадив Де Брюйне на газон з допомогою рук у контратаці гостей. Суддя не свиснув фол, і віллани миттєво організували свій наступ. Воткінсу забракло сантиметрів. Після кутового Едерсон помилився на виході – Канселу вибив з лінії.

Дивний тайм у виконанні обох команд. Лише 5 ударів, жодного влучання у площину воріт. І ніби й малюють Сіті 2 супершанси, але за очікуваними голами все дуже сумно: 0,13:0,38. Окремо відзначаємо, що Холанд після двох хет-триків знову виглядає анонімом. Лише 10 контактів з м'ячем, 4 вдалі паси із 7 спроб, 4 втрати та жодного натяку на результативні дії. Мінгс ще й намагається провокувати норвежця – то прийомом з єдиноборств нахабно переверне на газон, то за волосся схопить. Ерлінг не ведеться і тільки хитро посміхається у відповідь.

Ну, а на старті другої половини перший же свій момент реалізовує 22-річний нападник Сіті. Розвели з флангу на фланг, Де Брюйне подав, інший світловолосий у високому стрибку м'яко щічкою скинув під стійку. Після помилки Родрі в центрі поля Воткінс і Ремзі вибігали проти одного захисника. Останній відпустив м'яч, чим скористався Едерсон. Але момент не завершився. Байлі з льоту бахнув перед штрафним – дуже близько.

Холанд з розвороту влучив у голкіпера. Серія накидань від Де Брюйне у штрафному – Астон Вілла ледь відбилася. Мінгс вчергове завалив Холанда. Де Брюйне з периметра виконав стандарт майже ідеально – поперечина врятувала бірмінгемців. Кевін проходить і віддає під удар Ерлінгу - Мартінес парирує. Минає зовсім небагато, і вже норвежець асистує бельгійцю. Снаряд зрізався з ноги Де Брюйне. Бейлі покарав манчестерців за всі втрачені моменти. Ремзі підхопив після того, як м'яч завис у повітряних дуелях, і віддав на ямайця, який без зайвих роздумів прошив верхній кут. Привіт Канселу, який не встиг накрити Леона.

FT: Aston Villa 1-1 Manchester City



xG: 0.3-2

Shots: 3-13

Shots on target: 1-4

Total big chances: 0-4

Possession: 27.2%-72.8%

Corners 1-4



Points shared at Villa Park. pic.twitter.com/zOmonL0NGz — Squawka News (@SquawkaNews) September 3, 2022

Мартінес тримається за стегно, ледь не заміну просячи. Чудодійне зцілення аргентинського воротаря настало досить швидко. Коутінью, який вийшов на заміну, забив з дуги периметра. Суддя поспішив свиснути офсайд, але на повторі чітко видно, що все чисто. Дивне рішення Хупера. Воткінс привіз на своїй половині. Родрі уявив себе суперменом і пробив сам, хоча у штрафному були 4 партнери. Гюндоган з офсайду віддав на Мареза, який втратив ще один розкішний момент. Ман Сіті набирає 14 пунктів і тільки за додатковими показниками випереджає Тоттенхем. Арсенал у разі перемоги над МЮ може піти в 4-очковий відрив. Астон Вілла вибирається із зони вильоту на 17 місце, завоювавши лише 4 бал.

Евертон забрав очки в Ліверпуля – Миколенко зупинив Салаха в аномальному матчі АПЛ, VAR і каркас воріт поцупили голи