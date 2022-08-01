Челси готов составить Ман Сити конкуренцию в борьбе за 24-летнего испанца, сообщает Daily Mail.

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Чемпионы Англии считали Кукурелью идеальным кандидатом на замену Зинченко, однако переговоры с Брайтоном складываются непросто. "Чайки" требуют за левого защитника 50 млн фунтов, а Сити дает лишь 35. Челси также нужен игрок на эту позицию, поскольку ожидается уход Маркоса Алонсо. Лондонцы планируют ворваться в переговоры и попытаться побыстрее достичь компромисса с Брайтоном.

Добавим, что в прошлом сезоне Кукурелья провел 38 матчей, в которых отличился голом и 2 ассистами. Защитник давил на Брайтон с просьбой отпустить его в Сити, поэтому пропустил последние 2 спарринга.

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