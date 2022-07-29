По информации ряда авторитетных изданий, Манчестер Сити серьезно нацелился на подписание Лукаса Пакеты из Лиона, но для этого "горожанам" необходимо кого-то продать. Выбор пал на Бернарду Силву, агент которого – Жорже Мендеш – давно ведет переговоры по переезду португальца на Пиренеи.

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Daily Mail сообщает, что чемпион Англии предложил своего хавбека Барселоне за 67 миллионов фунтов стерлингов – именно столько необходимо, чтобы купить Пакету (если в битву не влезет Тоттенхэм). Это не первая попытка выхватить Бернарду из лагеря Сити. Летом ПСЖ пытался обменять Неймара на Силву, однако в клубе выступили с решительным отказом.

Впрочем, Манчестер Сити успел передумать. По информации L'Equipe, клуб открыт к предложениям, а Гвардиола заинтересован в трансфере Пакеты. Более того – "синие" предложили футболиста Барселоне. Журналистка Хелена Кондис Эдо сообщает, что каталонцы серьезно нацелились на подписание Бернарду – прямо сейчас это их главная трансферная цель. Diario Sport добавляет, что интерес "блаугранас" к лидеру сборной Португалии возник ещё несколько месяцев назад, однако тогда англичане не собирались вести переговоры.

Издание отмечает, что Силву также предлагали мадридскому Реалу. Впрочем, его бывший тренер в Бенфике – Элдер Кристовао – заявил, что Бернарду с детства мечтал добиться успеха в Барсе. Он считает, что его игра идеально подошла бы Барселоне.

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