Челсі готовий скласти Ман Сіті конкуренцію у боротьбі за 24-річного іспанця, інформує Daily Mail.

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Чемпіони Англії вважали Кукурелью ідеальним кандидатом на заміну Зінченку, однак переговори з Брайтоном складаються непросто. "Чайки" вимагають за лівого захисника 50 млн фунтів, натомість Сіті дає лише 35. Челсі також потрібен гравець на цю позицію, оскільки очікується відхід Маркоса Алонсо. Лондонці планують увірватися в переговори і спробувати швидше досягти компромісу з Брайтоном.

Додамо, що минулого сезону Кукурелья провів 38 матчів, в яких відзначився голом та 2 асистами. Захисник тиснув на Брайтон з проханням відпустити його в Сіті, тому пропустив останні 2 спаринги.

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