Фіаско Арсенала у матчі з Ноттінгем Форест дозволило Манчестер Сіті достроково оформити третій поспіль титул чемпіона АПЛ.

Тренерський штаб та гравці "містян" великою групою зібралися на базі, щоб подивитися матч прямого конкурента.

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Арсенал сенсаційно програв Ноттінгему і вручив "золото" Манчестер Сіті. Прес-служба манкуніанців опублікувала кадри святкувань – поки не на футбольному полі. "Містяни" одягнули заздалегідь підготовлені футболки, співали пісень і обіймали одне одного. Поряд чомусь не опинились головні зірки команди – Ерлінг Холанд і Кевін де Брюйне. Ймовірно, вони мали якісь індивідуальні процедури або не надто розраховували на осічку Арсенала.

Попереду у Ман Сіті залишаються 3 напівтовариські матчі АПЛ і 2 фінали. 3 червня команда Гвардіоли розіграє Кубок Англії з Манчестер Юнайтед, а 10-го – вирішальний поєдинок ЛЧ проти Інтера.

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