Чемпионы Англии готовят новое предложение по контракту, который должен устроить 32-летнего немца, сообщает The Times.

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Ранее Сити давал Гюндогану продление всего на один сезон, но хавбек хотел более длинное соглашение. В ситуацию вмешалась Барселона, предложившая Илкаю контракт по схеме 2+1. Впрочем, полузащитник очень мощно проводит концовку сезона и убедил руководство "горожан" раскошелиться. Манчестер Сити даст капитану более длинное соглашение, чтобы не терять его свободным агентом.

Напомним, Гюндоган защищает цвета манкунианцев с 2016 года, когда за него заплатили 27 млн евро Борусии Д. В нынешней кампании немец отыграл 47 матчей, оформил 9 голов и 7 ассистов.

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