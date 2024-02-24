Чемпионы Англии на лето готовят разные варианты по Кевину де Брюйне, информирует TalkSport.

Экс-вратарь Манчестер Сити объявил о завершении карьеры – он так и не оправился после вердикта Гвардиолы

Контракт бельгийца истекает в 2025 году, а новый он пока не подписал. Если договориться не удастся, то Ман Сити не против выслушать предложения саудовских клубов, которые ранее уже охотились на де Брюйне. Стартовая цена – 100 млн фунтов.

В июне полузащитнику стукнет 33. Лишь за одного игрока в истории футбола платили 100 млн фунтов после наступления 30-летия. Ювентус отдал столько Реалу за 33-летнего Роналду.

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