Чемпіони Англії на літо готують різні варіанти щодо Кевіна де Брюйне, інформує TalkSport.

Екс-воротар Манчестер Сіті оголосив про завершення кар'єри – він так і не оговтався після вердикту Гвардіоли

Контракт бельгійця закінчується у 2025 році, а новий він поки не підписав. Якщо домовитися не вдасться, то Ман Сіті не проти вислухати пропозиції саудівських клубів, які раніше вже полювали на де Брюйне. Стартова ціна – 100 млн фунтів.

У червні півзахиснику стукне 33. Лише за одного гравця в історії футболу платили 100 млн фунтів після настання 30-річчя. Ювентус віддав стільки Реалу за 33-річного Роналду.

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