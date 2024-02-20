Манчестер Сити на своем поле принимал Брентфорд. В случае успеха подопечные Гвардиолы могли потеснить Арсенал со второй строчки и приблизиться к Ливерпулю на расстояние одного очка. Украинский полузащитник Егор Ярмолюк попал в заявку, но остался в запасе и на поле так и не вышел.

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Хозяева начали активно и уже на 8-й минуте могли выходить вперед – Флеккен потянул удар от Фодена с дальней дистанции после розыгрыша углового. Оньека в ответ огрызнулся бешеным спуртом и выходом один на один, но теперь уверенно сыграл Эдерсон.

В середине тайма Силва чудом не попал в ворота, замыкая прострел от Родри с близкого расстояния. Через немного Аканджи закручивал в правую девятку – мяч прошел в сантиметрах над перекладиной. И снова Флеккен спасает свою команду в падении, отбивая удар головой в упор от Диаша. В следующей атаке Бобб уже видел мяч в сетке, но Ми чудом оказался на линии ворот и выбил сферу. Сумасшедшая пятиминутка.

В концовке тайма Оньека головой замыкал подачу на дальнюю стойку, но снова неимоверный прыжок выдал Эдерсон. Флеккен ответил своему визави не менее ярким сейвом после выстрела Диаша.

После перерыва Ман Сити продолжил свое давление и таки преуспел. Холанд получил заброс из центра поля, убежал на свидание с кипером Брентфорда и уверенно прошил последнего. Этим голом Эрлинг достиг своеобразного дзена – норвежец забил всем командам, с которыми играл в АПЛ (Брентфорд стал 21-ым коллективом и единственным, в воротах которого форвард ранее никогда не расписывался).

Вскоре Холанд забил второй раз, но арбитр зафиксировал офсайд. В конце встречи Фоден мог окончательно снимать нервное напряжение последних минут, но Флеккен продолжил демонстрировать невероятный класс. Уже в добавленное время Фил сумел убежать от защитников, выйти один на один и пробить с острого угла, но не попал в ворота.

Победа принесла Манчестер Сити 56 очков и подняла на вторую строчку турнирной таблицы, Брентфорд с 25-ю пунктами остался четырнадцатым.

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