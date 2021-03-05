"Вони сильні в усіх лініях. В обороні, в центрі поля. Розігруючий Бруну Фернандеш, попереду Джеймс, Рашфорд, Марсьяль. Досвід Кавані, я захоплююся його кар'єрою.

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Хлопці, це Манчестер Юнайтед. Вони завжди залишаються топ-клубом. Змагатися з ними, виходити проти них – привілей. Післязавтра не виняток. Ми будемо собою", – сказав Гвардіола для Manchester Evening News.

Нагадаємо, до дербі Сіті підходить лідером перегонів АПЛ, випереджаючи Юнайтед на 14 очок.

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