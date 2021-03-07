Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не имеет особых претензий к своим подопечным по итогам матча против МЮ (0:2).

"Прекрасный матч. МЮ прессинговал невероятно высоко и очень быстро контратаковал. Мы играли хорошо, но не использовали моменты. Поздравляю МЮ.

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Наше поражение станет громкой новостью. Но также в новостях писали и о 21-й победе подряд. Разыгрывается еще 30 очков, и нам нужно снова начать побеждать.

Это футбол, такие матчи случаются. Мы играли намного лучше, чем против Вест Хэма, хотя тогда победили. Наш подход не меняется: идем от матча к матчу.

Этот матч станет нам уроком. Даже при 0:2 мы действовали хорошо", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Несмотря на поражение, Ман Сити уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая Юнайтед на 11 очков.

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